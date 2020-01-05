США и Иран выступили с резкими заявлениями после убийства генерала

Иран пока не ответил военными действиями на гибель своего генерала, главы сил "Кудс" Касем Солеймани, однако ряд представителей иранских властей выступили с резкими заявлениями.

В частности советник президента Ирана Хасана Роугани Хесамеддин Ашен 5 января заявил, что у Ирана "ноль проблем с американским народом" и напомнил, что Тегеран мог найти общий язык с предыдущими администрациями Белого дома, пишет "Голос Америки".

"Наша единственная проблема - Трамп. В случае войны именно он будет нести всю полноту ответственности", - заявил Ашен.

Сам Хаменеи пригрозил "суровым местью" за гибель Солеймани.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в случае нападения со стороны Ирана Вашингтон нанесет удар по 52 "иранских объектах".

"Соединенные Штаты только потратили 2 триллиона долларов на вооружение. Мы самые большие и пока самые лучшие в мире Если Иран атакует американскую базу или любого американца, мы вышлем кое-что из этого нового красивого вооружения в их направлении ... и без колебаний", - заявил он.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ответ обратил внимание на то, что среди мишеней США якобы могут быть общественные места и культурные ценности Ирана.

"Те, кто маскируются под дипломатов и беззастенчиво угрожают иранским культурным и гражданским объектам, не должны бы были даже утруждать себя открывать юридический словарь. Jus cogens означает безапелляционность норм международного права, то есть международные красные линии", - заявил он.

Иранский генерал, командующий силами "Кудс" 62-летний Касем Солеймани погиб в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде. По данным СМИ, огонь был открыт с дрона.

Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп утвердил авиаудар утром 2 января.

Иран пообещал отомстить США за убийство генерала Солеймани.

Как сообщали Українські Новини, Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США убили иранского генерала, чтобы предотвратить "неизбежную атаку".

Тем временем, в США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой