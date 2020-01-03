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  • США убили иранского генерала, чтобы предотвратить "неизбежную атаку", - Помпео
03 января 2020, пятница, 19:12 248
Мир 2020-01-03T19:12:01+02:00
Українські Новини
США убили иранского генерала, чтобы предотвратить "неизбежную атаку", - Помпео

США убили иранского генерала, чтобы предотвратить "неизбежную атаку", - Помпео

Валерия Драгомирова
США, Иран, Майк Помпео, Сулеймани
Сулеймани. Фото: Википедия
Сулеймани. Фото: Википедия

Американский авиаудар по Багдаду, из-за которого погиб высокопоставленный иранский командир Касем Сулеймани, был направлен на срыв "неминуемой атаки", которая угрожала американцам на Ближнем Востоке.

Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Помпео в интервью Fox News и CNN отказался раскрывать детали предполагаемой угрозы, но сказал, что это была "оценка на основе разведданных", которая побудила США принять решение о нападении на Касема Сулеймани, командующего элитными иранскими силами "Кудс".

"Он активно готовил заговор в регионе, чтобы совершить действия - значительные действия, как он их описывал, - которые поставили бы под угрозу десятки, если не сотни жизней американцев. Мы знаем, что это было неизбежно", - сказал Помпео.

"Прошлая ночь была тем временем, когда нам нужно было нанести удар, чтобы убедиться, что неизбежное нападение... удалось предотвратить", - заявил он.

По словам Помпео, в результате атаки должны были бы погибнуть также мусульмане, иракцы и граждане разных стран.

Как сообщали Українські Новини, Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани

Кроме того, Путин и Макрон обеспокоены смертью иранского генерала Сулеймани. 

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