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03 января 2020, пятница, 12:00 178
Мир 2020-01-03T12:00:01+02:00
Українські Новини
"Сокрушительно отомстим всем причастным": Иран резко отреагировал на убийство генерала Сулеймани

"Сокрушительно отомстим всем причастным": Иран резко отреагировал на убийство генерала Сулеймани

Надежда Комендантова
Иран, США-Иран, Месть, Убийство, США, Авиаудар

Иран отомстит за убийство генерал-майора Кассема Сулеймани, топ-командующего элитными силами "Кудс", которого по приказу Трампа авиаударом убили США.

Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное информационное агентство IRNA.

"За несправедливое убийство Сулеймани будет осуществлена ​​сокрушительная месть. Мы отомстим всем, кто был причастен к его убийству", - сказал Хатами.

В Иране заявили, что Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис 3 января погибли во время обстрела из американских вертолетов их автомобиля в аэропорту Багдада.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.

Напомним, США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала. Американские чиновники, выступая на условиях анонимности, заявили, что Сулеймани погиб во время удара беспилотника. Иранская революционная гвардия заявила, что он погиб во время нападения американских вертолетов.

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