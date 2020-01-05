На Донбассе подорвался грузовик с украинскими военными: есть погибший

Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-5 подорвался грузовик одного из подразделений Объединенных сил, погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передают Українські Новини.

Отмечается, что в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. На месте взрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.



Как сообщали Українські Новини, 4 января на Донбассе двое военных подорвались на неизвестном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.



Также в первый день 2020 года на Донбассе был ранен воин ВСУ.



Кроме того, с 1 по 15 декабря 22 боевика были убиты и 22 ранены в результате боевых действий в зоне ООС.



Тем временем штаб ООС назвал потери боевиков за год.