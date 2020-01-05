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05 января 2020, воскресенье, 13:46 68
Силовые структуры 2020-01-05T14:30:01+02:00
Українські Новини
На Донбассе подорвался грузовик с украинскими военными: есть погибший

На Донбассе подорвался грузовик с украинскими военными: есть погибший

Валерия Драгомирова
Мина, Подрыв, ООС, Донбасс
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано

Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-5 подорвался грузовик одного из подразделений Объединенных сил, погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передают Українські Новини.

Отмечается, что в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. На месте взрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.


Как сообщали Українські Новини, 4 января на Донбассе двое военных подорвались на неизвестном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медучреждение. 

Также в первый день 2020 года на Донбассе был ранен воин ВСУ. 

Кроме того, с 1 по 15 декабря 22 боевика были убиты и 22 ранены в результате боевых действий в зоне ООС.

Тем временем штаб ООС назвал потери боевиков за год

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