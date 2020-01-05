Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы на праздничные выходные

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы в период с 4 по 8 января.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.



Отмечается, что для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГосЧС в режиме круглосуточного дежурства будет находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники.



В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств до более 13 тыс. человек и 3,7 тыс. единиц техники.



Как сообщали Українськi Новини, 29 человек погибли вследствие пожаров с начала 2020 года.



Ранее в сельском клубе под Тернополем прогремел взрыв из-за чего 8 детей оказались в реанимации.



Также в Ровно в многоэтажке взорвался газовый котел и начался пожар.



Кроме того, в Запорожской области мать с двумя маленькими детьми погибли в пожаре.



Тем временем спасатели предупреждают о желтом уровне опасности из-за сильного ветра в западных областях Украины.



