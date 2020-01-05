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05 января 2020, воскресенье, 08:15 202
Силовые структуры 2020-01-05T08:15:01+02:00
Українські Новини
Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы на праздничные выходные

Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы на праздничные выходные

Валерия Драгомирова
Выходные, Рождество, Проишествия, ГСЧС
Новый год. Фото: pexels
Новый год. Фото: pexels

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы в период с 4 по 8 января.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

Отмечается, что для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГосЧС в режиме круглосуточного дежурства будет находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств до более 13 тыс. человек и 3,7 тыс. единиц техники.

Как сообщали Українськi Новини, 29 человек погибли вследствие пожаров с начала 2020 года.

Ранее в сельском клубе под Тернополем прогремел взрыв из-за чего 8 детей оказались в реанимации. 

Также в Ровно в многоэтажке взорвался газовый котел и начался пожар. 

Кроме того, в Запорожской области мать с двумя маленькими детьми погибли в пожаре

Тем временем спасатели предупреждают о желтом уровне опасности из-за сильного ветра в западных областях Украины. 

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