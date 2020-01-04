Зеленський вирішив затриматися на відпочинку в "Синьогорі" майже на тиждень - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський має намір пробути в держрезиденції "Синьогора" в селі Гута (Івано-Франківська область) як мінімум до 9 січня.

Про це "Страні" повідомили джерела в Офісі Президента.

"При цьому, розглядається варіант, що поїде і пізніше - 10, 11 або 12 січня. Але якщо будуть якісь форс-мажори, то поїде і раніше. Але поки тихо і плани у президента пробути в Карпатах ще майже тиждень", - сказало джерело.



Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський запросив Андрія Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той віддав перевагу Швейцарії.



Крім того, в перший день 2020 року Зеленський катався на лижах. Фото з Президентом публікували лижники, яким пощастило зустрітися на одній трасі з гарантом і його командою.



Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не зустрічав Новий рік з Президентом Зеленським. Він був в одноденній відпустці 2 січня.

Тим часом, Зеленський у новорічному привітанні побажав українцям єдності і поваги один до одного заради успішного майбутнього України у 2020.