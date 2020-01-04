підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
04 січня 2020, субота, 15:15 40
Суспільство 2020-01-04T17:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський вирішив затриматися на відпочинку в "Синьогорі" майже на тиждень - ЗМІ

Зеленський вирішив затриматися на відпочинку в "Синьогорі" майже на тиждень - ЗМІ

Валерия Драгомирова
Гута, Синьогора, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Скріншот відео привітання з Новим роком 2020
Володимир Зеленський. Скріншот відео привітання з Новим роком 2020

Президент України Володимир Зеленський має намір пробути в держрезиденції "Синьогора" в селі Гута (Івано-Франківська область) як мінімум до 9 січня.

Про це "Страні" повідомили джерела в Офісі Президента.

"При цьому, розглядається варіант, що поїде і пізніше - 10, 11 або 12 січня. Але якщо будуть якісь форс-мажори, то поїде і раніше. Але поки тихо і плани у президента пробути в Карпатах ще майже тиждень", - сказало джерело.


Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський запросив Андрія Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той віддав перевагу Швейцарії.

Крім того, в перший день 2020 року Зеленський катався на лижах. Фото з Президентом публікували лижники, яким пощастило зустрітися на одній трасі з гарантом і його командою.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не зустрічав Новий рік з Президентом Зеленським. Він був в одноденній відпустці 2 січня.

Тим часом, Зеленський у новорічному привітанні побажав українцям єдності і поваги один до одного заради успішного майбутнього України у 2020.

Більше новин про: Гута Синьогора Володимир Зеленський

Новини
В Офісі генпрокурора підтвердили призначення Чумака на посаду заступника Рябошапки 17:15
Зарплата в Україні побила рекорд Росії і Білорусі 16:46
До прощання з Сулеймані в Багдаді приєдналися тисячі людей 16:25
Вакарчук не задекларував гонорар від виступу на корпоративі в Мінську, хоча "ОЕ" назвав це "комерційною діяльністю" 16:20
У США обвалився сайт призовної служби на тлі спекуляцій про Третю світову 15:42
більше новин
В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко 18:45
За участю підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко провели слідчий експеримент, - адвокат 20:10
Звільнений Асєєв зняв банер "Free Aseyev" з балкона редакції "Тижня" 19:45
Папа римський попросив пробачення за те, що вдарив жінку 17:30
У Запорізькій області мати з двома маленькими дітьми загинули в пожежі 22:06
більше новин
СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову 16:08
В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко 18:45
Зеленський отримав 5 млн гривень від "Кварталу 95" 16:21 Документ
Пенсійний вік для українців підвищать: у "Слуги народу" зробили заяву 18:53
Порятунок собак з колодязів. Фото: Facebook/mvs.gоv.іа
Рятувальники масово діставали з колодязів собак, які ховалися через новорічні феєрверки 08:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok