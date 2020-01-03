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03 января 2020, пятница, 18:25 16
Судебная власть 2020-01-03T18:26:09+02:00
Українські Новини
Назначен новый прокурор Тернопольской области

Назначен новый прокурор Тернопольской области

Таня Войтюк
Назначение, Прокурор, Тернопольская область, Рябошапка
Петр Бойко. Фото: gp.gov.ua
Петр Бойко. Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Петра Бойко руководителем прокуратуры Тернопольской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"3 января 2019 заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Тернопольской области нового руководителя - Петра Бойко", - написано в нем.

34-летний Бойко родился в Чернигове, работает в прокуратуре с 2010 года.

Ранее занимал руководящие должности в органах прокуратуры Севастополя и военной прокуратуры Западного гарнизона, до назначения работал военным прокурором Черновицкого гарнизона.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил Трубу и назначил и.о. деректора ГБР "слугу народа" Венедиктову.

Также назначена уполномоченная Президента по волонтерской деятельности.

Напомним, Зеленский решил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 7 декабря.

Тем временем Кабмин назначил новых членов набсовета "Укрзализныци".

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