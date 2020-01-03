Назначен новый прокурор Тернопольской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Петра Бойко руководителем прокуратуры Тернопольской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини. "3 января 2019 заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Тернопольской области нового руководителя - Петра Бойко", - написано в нем. 34-летний Бойко родился в Чернигове, работает в прокуратуре с 2010 года. Ранее занимал руководящие должности в органах прокуратуры Севастополя и военной прокуратуры Западного гарнизона, до назначения работал военным прокурором Черновицкого гарнизона. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил Трубу и назначил и.о. деректора ГБР "слугу народа" Венедиктову. Также назначена уполномоченная Президента по волонтерской деятельности. Напомним, Зеленский решил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 7 декабря. Тем временем Кабмин назначил новых членов набсовета "Укрзализныци".