Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на 8 января 2020

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь на 8 января 2020 года.

Об этом Українськi Новини сообщил ее адвокат Виталий Коломиец.

Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли, так как Печерский районный суд Киева не передал материалы по делу об избрании меры пресечения в Апелляционный суд.

Адвокат подозреваемой отмечает, что будет просить суд отменить арест и не избирать меру пресечения для Дугарь.

Как сообщали Українськi Новини, защита Дугарь заявляет, что ее голос подозреваемой на пленках полиции ничего не доказывает.

Минветеранов заявило о готовности оказать правовую помощь всем подозреваемым по делу Шеремета.