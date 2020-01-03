Адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугар подали скаргу в ДБР щодо фальсифікації доказів слідства

Адвокати підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугар Микола Оріховський та Віталій Коломієць подали скаргу в Державне бюро розслідувань щодо фальсифікації доказів слідства.

Вони повідомили про це на брифінгу, передають Українські Новини.

Оріховський вважає, що експерти не надали оцінку одного відеодоказу.

"Ми вважаємо, що експерти порушили одну із ключових засад проведення судової експертизи – це повнота. Бо слідчий поставив чітко питання щодо шести об’єктів, шести видеофайлів та просив їх порівняти з одним відеофалів - сьомим. Порівнювали і досліджували шість, але висновки надали по п’яти. Тому порушена вимога закону про судову експертизу щодо повноти досліджень", – наголосив він.", - підкреслив він.

Він сказав, що експерти прийшли до висновку про категоричну розбіжність ознак двох жінок на відео.

Оріховський вважає, що експерти навмисне не включили дане відео до висновків.

"На нашу думку, це було зроблено умисно, щоб ця експертиза стала свого роду штучним доказом для притягнення до відповідальності завідомо невинной особи", – наголосив він", - додав адвокат.

Адвокати виклали свої докази і подали відповідну заяву про фальсифікацію доказів у Центральний апарат ДБР.

Коломієць повідомив, що заява включає ст. 384 (завідомо неправдиве показання), 371 (завідомо незаконне затримання, привід або арешт), 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності) Кримінального кодексу.

Також захист Дугар повідомив, що вона згодна на проведення слідчих дій лише після усунення слідчих, які погоджували клопотання про міру запобіжного заходу, оскільки вважає їх упередженими.

Як повідомляли Українські Новини, раніше захист Дугар заявляла про фальсифікацію слідством доказів по справі, в тому числі портретної експертизи.

За версією слідства, напередодні вбивства Шеремета Дугар фотографувала в районі проживання Шеремета камери відеоспостереження.

13 грудня Печерський районний суд Києва відправив підозрювану під цілодобовий домашній арешт.

Захист оскаржила рішення, і 8 січня відбудеться розгляд апеляції адвокатів.