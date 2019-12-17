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  • Дело Шеремета: защита Дугарь обжаловала ее круглосуточный домашний арест
17 декабря 2019, вторник, 20:39 1215
Политика 2019-12-17T21:15:01+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: защита Дугарь обжаловала ее круглосуточный домашний арест

Дело Шеремета: защита Дугарь обжаловала ее круглосуточный домашний арест

Анна Рудык
Яна Дугарь, дело Шеремета, Павел Шеремет, Домашний арест
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Защита подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь обжаловала решение Печерского районного суда Киева, который отправил ее под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Николай Ореховский.

По его словам, апелляция подана в киевский апелляционный суд.

Рассмотрение жалобы назначено на 18 декабря.

Адвокаты настаивают на непричастности Дугарь к преступлению и просят суд отменить избрание ей меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, Минветеранов заявило о готовности оказать правовую помощь всем подозреваемым в убийстве Павла Шеремета.

Ранее Аваков заявил, что подозреваемые по делу Шеремета "уповали на покровителя".

Также подозреваемый в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрей Антоненко, который заявил, что накануне убийства был в бане, арестован по решению Печерского районного суда Киева на два месяца.

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