В субботу часть Украины накроет мокрый снег с дождем

В то время, как в Украину идет циклон Xia, по прогноз погоды на 4 января, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +2…+4 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный, 5-10 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+6 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью -4…-9 градусов, днем -2…+3 градуса.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью -3…-5 градусов, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -1…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет мороз и осадки в виде снега.

Тем временем, в Киеве погода в декабре установила девять рекордов, а метеорологическая зима еще не пришла.