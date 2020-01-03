Перед Новым годом объем торгов долларом на межбанке уменьшился более чем на 11 миллионов

В субботу, 28 декабря, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 11,1 млн долларов по сравнению с 27 декабря до 500 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 64,1 млн долларов по сравнению с 27 декабря до 500 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

В декабре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 2,9 млрд долларов.

Тем временем, в 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Кроме того, Национальный банк в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках. В 2020 году Национальный банк также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.