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03 января 2020, пятница, 11:02 1944
Финансы 2020-01-03T11:11:33+02:00
Українські Новини
Перед Новым годом объем торгов долларом на межбанке уменьшился более чем на 11 миллионов

Перед Новым годом объем торгов долларом на межбанке уменьшился более чем на 11 миллионов

Ярина Вацяк
Курс валют, покупка валюты, Межбанк, Торги валют

В субботу, 28 декабря, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 11,1 млн долларов по сравнению с 27 декабря до 500 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 64,1 млн долларов по сравнению с 27 декабря до 500 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

В декабре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 2,9 млрд долларов.

Тем временем, в 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Кроме того, Национальный банк в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках. В 2020 году Национальный банк также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

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