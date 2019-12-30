НБУ в 2019 году на межбанке купил $8,5 млрд, а продал - $0,5 млрд

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Таким образом чистая покупка НБУ валюты на межбанке составила 7 933,37 млн долларов.

С использованием функционала Matching в 2019 году было куплено 2 580,7 млн долларов, а продано 108,5 млн долларов.

В ходе единственного валютного аукциона в конце декабря было куплено 730 млн долларов, при этом валюта не продавалась на аукционах.

По единому курсу было куплено 5 136,9 млн долларов, продано - 420,73 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, доллар взлетел перед новогодними праздниками.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 14 коп. в пятницу снизился на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в то время, как чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн.