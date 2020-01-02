В декабре НБУ купил на межбанке почти $3 млрд

В декабре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 2,9 млрд долларов.

Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передают Українські Новини.

На валютном рынке в декабре сохранялась тенденция 2019 года к укреплению гривны из-за избыточного предложения иностранной валюты на протяжении длительного периода.

Основными источниками поступления валюты в декабре были традиционные экспортные отрасли (в частности АПК, металлургия и горно-добывающая промышленность), портфельные инвестиции и значительное предложение наличной валюты.

Учитывая существенное преобладание предложения валюты над спросом на нее и то, что факторы укрепления гривны имеют фундаментальный, а не ситуативный характер, НБУ в декабре принял решение об увеличении ежедневных плановых объемов покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов (с 30 до 50 млн долларов).

В декабре положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило 2,9 млрд долларов (с начала года – 7,9 млрд долларов).

Кроме того, учитывая постоянную благоприятную ситуацию на валютном рынке НБУ в декабре увеличил электронные лимиты для некоторых операций по переводу средств.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Национальный банк в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.