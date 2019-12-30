НБУ обнародовал график проверок банков в 2020

Национальный банк в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

План инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода.

Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

В 2020 году Национальный банк также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли 45 банков.

В I квартале: Укргазбанк, Аккордбанк, банк "Сич", КИБ, РВС Банк, банк "Украинский капитал", Айбокс Банк, Поликомбанк, Европромбанк и БТА Банк.

Во II квартале: банк "Львов", Пиреус Банк МКБ, ПИН Банк, "Форвард", Мисто Банк, СЕБ Корпоративный банк, КредитВест Банк, Укрстройинвестбанк, Банк ¾, "Земельный капитал", "Расчетный Центр", банк "Фамильный", "Траст-Капитал" и Альпари Банк.

В III квартале: Приватбанк, Альфа-банк, "Восток", МТБ Банк, банк "Аркада", "Клиринговый Дом", Кристаллбанк, АП Банк, МетаБанк, АСВИО Банк, "Кредит Днепр", Юнекс Банк, ОКСИ Банк и банк "Портал".

В IV квартале: ОТП Банк, Мегабанк, Альтбанк, БИС Банк, МИБ, Полтава-банк и Радабанк.

В то же время с 1 июля 2020 в рамках проекта "сплит" Национальный банк начнет выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Всего за 2019 департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.