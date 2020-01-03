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03 січня 2020, пʼятниця, 11:02 10
Фінанси 2020-01-03T12:15:01+02:00
Українські Новини
Перед Новим роком обсяг торгів доларом на міжбанку зменшився більш ніж на 11 млн мільйонів

Перед Новим роком обсяг торгів доларом на міжбанку зменшився більш ніж на 11 млн мільйонів

Ярина Вацяк
купівля валюти, Міжбанк, валюта на міжбанку

У суботу, 28 грудня, обсяг продажу доларів США на міжбанківському валютному ринку зменшився на 11,1 млн доларів порівняно з 27 грудня до 500 млн доларів.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

Загальний обсяг продажу іноземної валюти (у доларовому еквіваленті) зменшився на 64,1 млн доларів порівняно з 27 грудня до 500 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

У грудні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 2,9 млрд доларів.

Тим часом, в 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Крім того, Національний банк в 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок в 45 банках. У 2020 році Національний банк також продовжить проводити позапланові перевірки, необхідність яких буде визначатися на підставі наглядових дій в рамках системи раннього реагування.

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