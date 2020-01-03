Перед Новим роком обсяг торгів доларом на міжбанку зменшився більш ніж на 11 млн мільйонів

У суботу, 28 грудня, обсяг продажу доларів США на міжбанківському валютному ринку зменшився на 11,1 млн доларів порівняно з 27 грудня до 500 млн доларів.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

Загальний обсяг продажу іноземної валюти (у доларовому еквіваленті) зменшився на 64,1 млн доларів порівняно з 27 грудня до 500 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

У грудні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 2,9 млрд доларів.

Тим часом, в 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Крім того, Національний банк в 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок в 45 банках. У 2020 році Національний банк також продовжить проводити позапланові перевірки, необхідність яких буде визначатися на підставі наглядових дій в рамках системи раннього реагування.