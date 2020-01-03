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03 січня 2020, пʼятниця, 10:22 18
Політика 2020-01-03T10:24:38+02:00
Українські Новини
Долар і євро впали в обмінниках: курс валют перед довгими вихідними

Долар і євро впали в обмінниках: курс валют перед довгими вихідними

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро
Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 28 грудня на 4,65 коп. до 24,3876 UAH/USD, курс купівлі знизився на 10,66 коп. до 23,4845 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 7,12 коп. до 26,0793 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,43 коп. до 27,1612 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,4845 24,3876 26,0793 27,1612 3,46 3,90
Максимальний 23,8000 25,2000 26,5000 28,0000 3,75 4,20
Мінімальний 23,3000 23,8500 25,6000 26,5000 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 14 коп. у п'ятницю знизився на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в той час, як чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн.

Раніше Українські Новини писали про те, як працюватимуть банки в святкові дні.

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