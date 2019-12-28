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28 декабря 2019, суббота, 11:12 27
Финансы 2019-12-28T11:16:36+02:00
Українські Новини
Доллар взлетел перед новогодними праздниками

Доллар взлетел перед новогодними праздниками

Таня Войтюк
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Деньги, НБУ
Гривны и доллары. Фото: pixabay
Гривны и доллары. Фото: pixabay

Перед новогодними выходными до Рождества в субботу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с данными на 9:30 на 10,99 коп. до 24,4341 UAH/USD, курс покупки повысился на 9,08 коп. до 23,5911 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 11,60 коп. до 26,1505 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,68 коп. до 27,2155 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,5911 24,4341 26,1505 27,2155 3,42 3,91
Максимальный 24,0000 25,8000 26,6500 28,0000 3,75 4,10
Минимальный 23,0000 23,9000 25,5000 26,5000 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 14 коп. в пятницу снизился на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в то время, как чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн.

Ранее Українські Новини писали о том, как будут работать банки в праздничные дни

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