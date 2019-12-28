Доллар взлетел перед новогодними праздниками

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,5911 24,4341 26,1505 27,2155 3,42 3,91 Максимальный 24,0000 25,8000 26,6500 28,0000 3,75 4,10 Минимальный 23,0000 23,9000 25,5000 26,5000 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 14 коп. в пятницу снизился на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в то время, как чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн.