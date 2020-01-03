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03 січня 2020, пʼятниця, 09:00 16
Силові структури 2020-01-03T12:15:02+02:00
Українські Новини
Холодницький пішов у відпустку

Холодницький пішов у відпустку

Надежда Комендантова
Відпустка, відпустка чиновників, САП, Назар Холодницький
Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький, який у листопаді отримав 240 тис. гривень при окладі майже в 4 рази менше, пішов у відпустку до 20 січня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в офісі Генеральної прокуратури.

"Він у відпустці до 20 січня", - сказав співрозмовник.

Він не уточнив, де Холодницький проводить відпустку.

При цьому інший інформоване джерело повідомило Українським Новинам, що Холодницький взяв невикористану відпустку за 2015 рік.

Як повідомляли Українські Новини, Холодницький в жовтні отримав зарплату на 91 тисячу більше, ніж у вересні.

Раніше Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якого почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницкого після того, як справа на Холодницкого за недостовірне декларування закрили. А зарплата Холодницкого за липень склала 180 тис. гривень, у травні ж його зарплата зменшилася на 200 тисяч гривень.

 

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