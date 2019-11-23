Холодницкий в октябре получил зарплату на 91 тысячу больше, чем в сентябре

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за октябрь составила 184 167 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.



Оклад прокурора составил 63 432 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.



При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.



Как сообщали Українськi Новини, зарплата Холодницкого за сентябрь составила 93 тыс. гривен.



Ранее Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли.



Также зарплата Холодницкого за июль составила 180 тыс. гривен, а в мае зарплата Холодницкого уменьшилась на 200 тысяч гривен.



Тем временем, Холодницкий купил телевизор дороже, чем его сентябрьская зарплата. Телевизор марки Samsung Холодницкий приобрел 19 сентября за 112 тысяч гривен.