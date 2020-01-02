подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
02 января 2020, четверг, 21:16 12
Америка 2020-01-02T21:16:57+02:00
Українські Новини
В США хотят запретить часть ароматизаторов для вейпов

В США хотят запретить часть ароматизаторов для вейпов

Анна Рудык
Электронные сигареты, Вейпинг, Вейп
Электронные сигареты. Фото: Vaping Post
Электронные сигареты. Фото: Vaping Post

В Соединенных Штатах Америки власти намерены запретить ароматизированные смеси, используемые в электронных сигаретах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление администрации США.

Так, сообщается, что запрет будет распространяться на фруктовый, конфетный, мятный и десертный вкус смесей, используемых в небольших электронных сигаретах на основе картриджей. Именно они являются наиболее популярными среди подростков в США. При этом ментоловый и табачный вкус в анонсированные ограничения не подпадают.

Также издание отмечает, что объявленные меры не затронут рынок крупных вейпинговых устройств, которые ориентированы на взрослых курильщиков.

Как сообщали Українські Новини, в Канаде хотят запретить продажу ароматизированных электронных сигарет.

Тм временем курение вейпа привело к гибели 19 человек.

А в Украине стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов. Кроме того, Рада планирует поднять налог на "айкос" и приравнять его к табаку.

Больше новостей о: Электронные сигареты Вейпинг Вейп

Новости
В США хотят запретить часть ароматизаторов для вейпов 21:16
Мороз до -12 и гололедица: прогноз погоды в Украине на пятницу 21:00 Карта
Россия удерживает почти 90 человек по "крымским делам", - Крымская правозащитная группа 20:55
В Киеве погода в декабре установила девять рекордов 20:33
С участием подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко провели следственный эксперимент, - адвокат 20:10
больше новостей
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой 12:46
В 2021 украинцам за "безвиз" с ЕС придется платить и подавать заявки перед поездкой 06:00
Ударят 7-градусные морозы со снегопадами: прогноз погоды на второй день января 21:00 Карта
больше новостей
"Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема 14:10 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие 06:30
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok