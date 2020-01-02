В США хотят запретить часть ароматизаторов для вейпов

В Соединенных Штатах Америки власти намерены запретить ароматизированные смеси, используемые в электронных сигаретах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление администрации США.

Так, сообщается, что запрет будет распространяться на фруктовый, конфетный, мятный и десертный вкус смесей, используемых в небольших электронных сигаретах на основе картриджей. Именно они являются наиболее популярными среди подростков в США. При этом ментоловый и табачный вкус в анонсированные ограничения не подпадают.

Также издание отмечает, что объявленные меры не затронут рынок крупных вейпинговых устройств, которые ориентированы на взрослых курильщиков.

Как сообщали Українські Новини, в Канаде хотят запретить продажу ароматизированных электронных сигарет.

Тм временем курение вейпа привело к гибели 19 человек.

А в Украине стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов. Кроме того, Рада планирует поднять налог на "айкос" и приравнять его к табаку.