Под Киевом микроавтобус влетел в дерево, погибли два человека, - СМИ

Сегодня днем, 2 января, в Киевской области произошла смертельная авария. Микроавтобус врезался в дерево. Об этом сообщает Главком со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Так, сообщается, что авария произошла в с. Поток в Мироновском районе в направлении села Шандра. Микроавтобус врезался в дерево.

В результате аварии погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован в Мироновскую районную больницу в тяжелом состоянии.

На месте работают патрульные, следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, под Полтавой микроавтобус врезался в столб: два погибших, четверо раненых.

Также под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 4 авто, есть пострадавшие.

Ранее под Киевом Mercedes на большой скорости протаранил четыре авто, два человека в тяжелом состоянии. Кроме того, в конце осени под Киевом в ДТП попали около 9 авто.