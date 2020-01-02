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02 января 2020, четверг, 18:52 585
Происшествия 2020-01-02T18:52:32+02:00
Українські Новини
Под Киевом микроавтобус влетел в дерево, погибли два человека, - СМИ

Под Киевом микроавтобус влетел в дерево, погибли два человека, - СМИ

Анна Рудык
смертельное ДТП, ДТП в Киевской области, ДТП

Сегодня днем, 2 января, в Киевской области произошла смертельная авария. Микроавтобус врезался в дерево. Об этом сообщает Главком со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Так, сообщается, что авария произошла в с. Поток в Мироновском районе в направлении села Шандра. Микроавтобус врезался в дерево.

В результате аварии погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован в Мироновскую районную больницу в тяжелом состоянии.

На месте работают патрульные, следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, под Полтавой микроавтобус врезался в столб: два погибших, четверо раненых.

Также под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 4 авто, есть пострадавшие.

Ранее под Киевом Mercedes на большой скорости протаранил четыре авто, два человека в тяжелом состоянии. Кроме того, в конце осени под Киевом в ДТП попали около 9 авто.

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