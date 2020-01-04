Что скрывает баночка шпротов и кому их лучше не употреблять

На праздники многие хозяйки готовят большое количество разнообразных блюд. А баночка шпротов – атрибут праздичного стола, несмотря даже на то, что первые консервы с ними появились в Европе в конце 19 века. Но и у этого продукта есть свои противопоказания. Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Ассоциации рыболовов Украины расскажут, что находится в консервах со шпротами и кому их лучше не употреблять.

При изготовлении консервов используют "фирменно" балтийские шпроты (кильку). Но также применяют и другую маленькую рыбку: салаку, молодь сельди или каспийскую тюльку.

Консервируют в масле предварительно копченую рыбу. Шпроты имеют привлекательный аромат и изысканный вкус. Но медики предупреждают, что они могут нести и большой вред. При копчении образуется канцероген – бензопирен, который может влиять на появление онкозаболеваний. Поэтому злоупотреблять этими консервами не стоит. При редком употреблении шпрот можно ничего не опасаться.

Противопоказаны шпроты при индивидуальной непереносимости, наличии аллергии и при подагре. Не рекомендуется кушать шпроты тем, кто хочет похудеть и боится лишнего веса. Так как в консервах содержится много соли и масла, то частое их употребление негативно скажется на печени.

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