подписаться на рассылку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Что скрывает баночка шпротов и кому их лучше не употреблять
04 января 2020, суббота, 06:30 261
Жизнь 2020-01-04T06:30:01+02:00
Українські Новини
Что скрывает баночка шпротов и кому их лучше не употреблять

Что скрывает баночка шпротов и кому их лучше не употреблять

Олена Проценко
Ассоциация рыболовов, Рыба, консервы, Рыбные консервы, Шпроты
Шпроты. Фото: pixabay
Шпроты. Фото: pixabay

На праздники многие хозяйки готовят большое количество разнообразных блюд. А баночка шпротов – атрибут праздичного стола, несмотря даже на то, что первые консервы с ними появились в Европе в конце 19 века. Но и у этого продукта есть свои противопоказания. Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Ассоциации рыболовов Украины расскажут, что находится в консервах со шпротами и кому их лучше не употреблять.

При изготовлении консервов используют "фирменно" балтийские шпроты (кильку). Но также применяют и другую маленькую рыбку: салаку, молодь сельди или каспийскую тюльку.

Консервируют в масле предварительно копченую рыбу. Шпроты имеют привлекательный аромат и изысканный вкус. Но медики предупреждают, что они могут нести и большой вред. При копчении образуется канцероген – бензопирен, который может влиять на появление онкозаболеваний. Поэтому злоупотреблять этими консервами не стоит. При редком употреблении шпрот можно ничего не опасаться.

Противопоказаны шпроты при индивидуальной непереносимости, наличии аллергии и при подагре. Не рекомендуется кушать шпроты тем, кто хочет похудеть и боится лишнего веса. Так как в консервах содержится много соли и масла, то частое их употребление негативно скажется на печени.

Ранее Українські Новини писали о том, какие продукты могут нанести наибольший вред здоровью в праздничные дни.

Также Українські Новини рассказали, в чем польза икры и как выбрать рыбу в магазине.

Кроме того Українські Новини писали о том, как правильно выбирать рыбные консервы.

Больше новостей о: Ассоциация рыболовов Рыба консервы Рыбные консервы Шпроты

Новости
Шеф нового гостелеканала критиковала жителей Донбасса, для которых будет вещать 07:00
Подробная инструкция и стоимость: как зарегистрироваться на пробное ВНО 06:15
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за январь 06:10 Инфографика
Мороз до -27: Гидрометцентр прокомментировал скандальный прогноз погоды на январь 05:50 Инфографика
В 2020 гривна может обвалится: финансисты сделали прогноз курса валют на год 05:45
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз 08:45 Инфографика
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Кабмин с января отказывается от выплаты зарплат наличными, - Федоров 11:15
больше новостей
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову 16:08 Документ
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
Зеленский получил 5 млн гривен от "Квартала 95" 16:21 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok