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04 января 2020, суббота, 06:45 55
Жизнь 2020-01-04T06:45:01+02:00
Українські Новини
Как правильно выбирать рыбные консервы, - советы специалистов

Как правильно выбирать рыбные консервы, - советы специалистов

Олена Проценко
Ассоциация рыболовов, морепродукты, Рыба, консервы, Рыбные консервы
Консервы. Фото: pixabay
Консервы. Фото: pixabay

Рыбные консервы можно найти в составе многих праздничных салатов. Очень важно выбрать качественный и неиспорченый продукт, чтобы не нанести вред здоровью. Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Ассоциации рыболовов Украины расскажут, на что нужно обращать внимание при выборе этого деликатеса.

Чтобы рыбные консервы на вашем столе не стали причиной отравления, соблюдайте такие правила:

  1. Прежде всего, необходимо обратить внимание на дату изготовления и срок годности продукта.
  2. Большинство видов рыбных консервов нужно хранить при температуре от 0 до 20 градусов Цельсия. Но икру – при температуре от -4 до -6 °С.
  3. Необходимо внимательно рассмотреть банку. Она не должна быть вздута (бомбаж), не должно быть «хлопушки» (выпуклость, которая исчезает при нажатии в одном месте и появляется в другом).
  4. Недопустимы подтеки на банке и не должно быть ржавчины на швах.
  5. Если при внешнем осмотре вы не выявили явных признаков некачественного товара, но при вскрытии банки продукт окажется с кислым вкусом и запахом, то выбросьте его.
  6. В консервах из горбуши, кеты, скумбрии, трески, крабов и кальмаров внутри могут попадаться маленькие белые кристаллы фосфорнокислой соли магния и аммония. Они безвредны, но вызывают неприятный хруст на зубах.

В основном массовый вылов рыбы распространенных видов: горбуша, кета, лосось, ставрида, сайра, скумбрия проходит с июля по октябрь. Самые вкусные консервы из свежевыловленной рыбы. Но это касается заводов изготовителей, которые находятся вблизи мест вылова. На все остальные предприятия сырье попадает в замороженном виде. Это не влияет на качество, но вы об этом должны знать. 

В последние годы участились случаи приготовления консервов из незаконно выловленной рыбы. Если официально выловленная ставрида стоит условных 100 единиц, то пойманная пиратскими артелями без соблюдения температурных режимов разделки, хранения и перевозки, стоит на 50% меньше. И поэтому в погоне за сиюминутной прибылью недобросовестный бизнес скупает этот дешевый, но не качественный продукт и пускает его в производство.

Специалисты Ассоциации рыболовов Украины также советуют обратить внимание на то, сколько рыбы должно быть в консервах. Зачастую она просто плавает в излишней жидкости. Вылив ее, вы получите несколько кусочков рыбы, которых явно недостаточно для заявленного на этикетке веса нетто. При встрече с недобросовестным производителем не следует наступать на те же "грабли" и вторично покупать его товар.

Как сообщали Українські Новини, украинцы в этом году консервируют меньше продуктов.

Также Українські Новини писали о том, как правильно выбирать черную и красную икру.

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