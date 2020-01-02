ГБР перенесло допрос Порошенко по делу о госизмене, - СМИ

Допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене во врем подписания Минских соглашений, который должен был состояться сегодня, 2 января, перенесли на 24 января.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований (ГБР).

В повестке для бывшего президента, которая оказалась в распоряжении издания, кратко описана фабула преступления, в котором подозревается Порошенко:

"пятый президент Украины Порошенко Петр Алексеевич 11-12 февраля 2015 года в ходе подготовки проведения переговоров по содержанию документа под названием "Комплекс мер, направленных на выполнение Минских соглашений" совершил государственную измену, то есть деяния, умышленно совершенные гражданином Украины в ущерб суверенности, территориальной целостности, обороноспособности, государственной, информационной и экономической безопасности Украины, с признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины".

Повестка Петру Порошенко на 24 января. Фото: Страна.ua

Издание сообщает, что в то же время по другим делам Порошенко назначены допросы и в другие дни января. Его ждут следователи также 9, 16 и 23 января.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. И Порошенко, в случае неявки на допрос, может быть доставлен принудительно.

ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии из бюджета. Также Портнов сообщил, что сегодня у Порошенко допрос, но не уточнил в каком ведомстве.