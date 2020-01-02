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02 января 2020, четверг, 13:45 50 Документ
Силовые структуры 2020-01-02T14:15:01+02:00
Українські Новини
ГБР перенесло допрос Порошенко по делу о госизмене, - СМИ

ГБР перенесло допрос Порошенко по делу о госизмене, - СМИ

Надежда Комендантова
Петр Порошенко, Допрос, ГБР Украины, Госизмена, подозрение в госизмене
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене во врем подписания Минских соглашений, который должен был состояться сегодня, 2 января, перенесли на 24 января.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник  в Государственном бюро расследований (ГБР).

В повестке для бывшего президента, которая оказалась в распоряжении издания, кратко описана фабула преступления, в котором подозревается Порошенко:

"пятый президент Украины Порошенко Петр Алексеевич 11-12 февраля 2015 года в ходе подготовки проведения переговоров по содержанию документа под названием "Комплекс мер, направленных на выполнение Минских соглашений" совершил государственную измену, то есть деяния, умышленно совершенные гражданином Украины в ущерб суверенности, территориальной целостности, обороноспособности, государственной, информационной и экономической безопасности Украины, с признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины".

Повестка Петру Порошенко на 24 января. Фото: Страна.uaПовестка Петру Порошенко на 24 января. Фото: Страна.ua

Издание сообщает, что в то же время по другим делам Порошенко назначены допросы и в другие дни января. Его ждут следователи также 9, 16 и 23 января. 

Как сообщали Українські Новини, с 1 января вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. И Порошенко, в случае неявки на допрос, может быть доставлен принудительно.

ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. 

Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии из бюджета. Также Портнов сообщил, что сегодня у Порошенко допрос, но не уточнил в каком ведомстве. 

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