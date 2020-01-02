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02 января 2020, четверг, 12:23 3110 Дополнено
Силовые структуры 2020-01-02T12:23:31+02:00
Українські Новини
В ГБР ничего не знают о допросе Порошенко сегодня

В ГБР ничего не знают о допросе Порошенко сегодня

Надежда Комендантова
ГБР, допрос Порошенко, Петр Порошенко

После того, как юрист Андрей Портнов сообщил, что у Порошенко запланирован допрос 2 января, однако не уточнил где именно, Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что не планирует допрос бывшего Президента Петра Порошенко в четверг, 2 января.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

"Он не должен сегодня быть. Мы ничего не планировали", - сказал собеседник.

Он отметил, что возможно речь идет о допросе Порошенко в другом правоохранительном органе.

(Новость дополнена информацией о дате допрос Порошенко в ГБР)

В то же время, как сообщает издание "Страна", допрос перенесли на 24 января. Также, сообщается, что по другим делам Порошенко назначены допросы и в другие дни января. Его ждут следователи также 9, 16 и 23 января.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. 

Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии из бюджета. 

 

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