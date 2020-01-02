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02 января 2020, четверг, 09:25 242
Силовые структуры 2020-01-02T09:26:57+02:00
Українські Новини
В первый день 2020 года боевики ранили украинского военного

В первый день 2020 года боевики ранили украинского военного

Валерия Драгомирова
Донбасс, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС
ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 1 января, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы позиций ООС зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово.

В результате обстрелов противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС 31 декабря, потерь среди военнослужащих ООС не было.

30 декабря под снайперскими обстрелами на Донбассе пострадал украинский военный

23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр".

Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе

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