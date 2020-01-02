В первый день 2020 года боевики ранили украинского военного

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 1 января, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Все обстрелы позиций ООС зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово.



В результате обстрелов противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.



Как сообщали Українськi Новини, боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС 31 декабря, потерь среди военнослужащих ООС не было.



30 декабря под снайперскими обстрелами на Донбассе пострадал украинский военный.



23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр".

Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.



Кроме того, ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.