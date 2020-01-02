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02 января 2020, четверг, 08:44 170
Силовые структуры 2020-01-02T08:45:21+02:00
Українські Новини
Вместо ГПУ начал работу Офис генпрокурора

Вместо ГПУ начал работу Офис генпрокурора

Валерия Драгомирова
Руслан Рябошапка, Офис Генпрокурора
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Офис генерального прокурора начал работу в четверг, 2 января.

Об этом говорится в приказе генпрокурора Руслана Рябошапки №351, передают Українськi Новини.

Согласно ему, приказом от 23 декабря Рябошапка обозначил 2 января днем начала работы Офиса генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября Верховная Рада создала Офис генерального прокурора. За принятие законопроекта №1032 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226. 

23 сентября Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Офиса генпрокурора.

В документе указано, что отныне структура после проведения аттестации прокуроров будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Предлагается уменьшить максимальное количество сотрудников прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс.

Ранее сообщалось, что треть прокуроров ГПУ не прошли переаттестацию

Также Генеральная прокуратура хотела уволить 218 прокуроров, отказавшихся проходить аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора после того, как всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении.

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