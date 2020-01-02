Нидерланды перестали называться Голландией

Название "Голландия" официально перестало существовать в качестве обозначения Нидерландов. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на местную радиостанция NOS.

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия "Голландия". Частные компании, посольства, министерства, школы и университеты будут использовать только официальное название для изменения имиджа страны. Реформа обошлась государству в 200 тысяч евро.

Еще в ноябре прошлого года сообщалось о том, что Нидерланды отказались называть себя Голландией. Власти посчитали, что Голландия ассоциируется у иностранных туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей.



Как сообщали Українські Новини, самым красивым зданием года стала библиотека в Нидерландах.



Кроме того, Украина экспортирует больше всего елочных украшений в Нидерланды.



Ранее на дорогах Голландии наступил масштабный "час пик" из-за местных трактористов.



Также в Нидерландах запретили носить паранджу.



Тем временем семья из Нидерландов девять лет ждала конца света в подвале.