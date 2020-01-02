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02 января 2020, четверг, 08:14 1103
Европа 2020-01-02T08:14:01+02:00
Українські Новини
Нидерланды перестали называться Голландией

Нидерланды перестали называться Голландией

Валерия Драгомирова
Реформа, Голландия, Нидерланды
Нидерланды. Фото: pixabay
Нидерланды. Фото: pixabay

Название "Голландия" официально перестало существовать в качестве обозначения Нидерландов. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на местную радиостанция NOS.

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия "Голландия". Частные компании, посольства, министерства, школы и университеты будут использовать только официальное название для изменения имиджа страны. Реформа обошлась государству в 200 тысяч евро.

Еще в ноябре прошлого года сообщалось о том, что Нидерланды отказались называть себя Голландией. Власти посчитали, что Голландия ассоциируется у иностранных туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей.


Как сообщали Українські Новини, самым красивым зданием года стала библиотека в Нидерландах. 

Кроме того, Украина экспортирует больше всего елочных украшений в Нидерланды.

Ранее на дорогах Голландии наступил масштабный "час пик" из-за местных трактористов. 

Также в Нидерландах запретили носить паранджу.

Тем временем семья из Нидерландов девять лет ждала конца света в подвале. 

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