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01 января 2020, среда, 16:55 1778
Финансы 2020-01-01T17:30:05+02:00
Українські Новини
Зарплаты в Украине вырастут: министр рассказал, как изменятся заработки украинцев в 2020

Зарплаты в Украине вырастут: министр рассказал, как изменятся заработки украинцев в 2020

Надежда Комендантова
Тимофей Милованов, Зарплата, рост зарплат
Зарплата.
Зарплата.

В то время, как в ноябре средняя зарплата штатного работника уменьшилась на 0,4% и составила 10 679 грн, министр развития экономики Тимофей Милованов считает, что в 2020 году реальная зарплата украинцев может вырасти на 10%.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд – в этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.

С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10%".

По мнению Милованова, больше всего выигрывают те, кто имеют квалификации нужные для отраслей, в которых происходят инвестиции. Также, по его словам, это будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться.

Как сообщали Українські Новини, в октябре средняя зарплата выросла до 10,7 тыс. гривен: соцработники получают меньше всех.

В сентябре средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех.

Тем временем, с начала года в Украине задолженность по зарплатам выросла на 40%.

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