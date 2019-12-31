Накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины накануне Нового года, 31 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "Предупреждение о порывах ветра. По прогнозам УкрГидрометцента, 31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м\/с", - говорится в нем. Также спасатели предупредили украинцев о гололедице на дорогах. "По прогнозам УкрГидрометцента, 31 декабря на большей территории страны на дорогах гололедица", - говорится в нем. Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. Тем временем, уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы. Также в 2019 году побит показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градусов. Накануне Нового года-2020 в Украину наконец придет зима. Синоптик прогнозирует местами похолодает до -12, кроме того, пройдут снегопады.