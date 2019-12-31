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31 декабря 2019, вторник, 09:04 1972
Общество 2019-12-31T09:09:44+02:00
Українські Новини
Накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение

Накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение

Ярина Вацяк
ГосЧС, Шквальный ветер, Гололедица, Ухудшение погоды, Штормовое предупреждение, Погода
Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины накануне Нового года, 31 декабря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждение о порывах ветра. По прогнозам УкрГидрометцента, 31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в нем.

Также спасатели предупредили украинцев о гололедице на дорогах.

"По прогнозам УкрГидрометцента, 31 декабря на большей территории страны на дорогах гололедица", - говорится в нем.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Тем временем, уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы. Также в 2019 году побит показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градусов. Накануне Нового года-2020 в Украину наконец придет зима. Синоптик прогнозирует местами похолодает до -12, кроме того, пройдут снегопады.

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