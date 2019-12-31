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31 грудня 2019, вівторок, 09:04 12
Суспільство 2019-12-31T09:20:36+02:00
Українські Новини
Напередодні Нового року рятувальники оголосили штормове попередження

Напередодні Нового року рятувальники оголосили штормове попередження

Ярина Вацяк
ДСНС України, Рятувальники, Штормовий вітер, ожеледиця, штормове попередження, Погода
Вітер. Фото: postimees.ee
Вітер. Фото: postimees.ee

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в деяких областях України напередодні Нового року, 31 грудня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Попередження про пориви вітру. За прогнозами УкрГидрометцента, 31 грудня в Україні, крім південних областей, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в ньому.

Також рятувальники попередили українців про ожеледицю на дорогах.

"За прогнозами УкрГідрометцента, 31 грудня на більшій території країни на дорогах ожеледиця", - йдеться в ньому.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом, минулий рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, в 2019 році середня температура повітря в Києві досяг 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми. Також в 2019 році побитий показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5 градусів. Напередодні Нового року-2020 в Україну нарешті прийде зима. Синоптик прогнозує місцями похолодає до -12, крім того, пройдуть снігопади.

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