Напередодні Нового року рятувальники оголосили штормове попередження

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в деяких областях України напередодні Нового року, 31 грудня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Попередження про пориви вітру. За прогнозами УкрГидрометцента, 31 грудня в Україні, крім південних областей, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в ньому.

Також рятувальники попередили українців про ожеледицю на дорогах.

"За прогнозами УкрГідрометцента, 31 грудня на більшій території країни на дорогах ожеледиця", - йдеться в ньому.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом, минулий рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, в 2019 році середня температура повітря в Києві досяг 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми. Також в 2019 році побитий показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5 градусів. Напередодні Нового року-2020 в Україну нарешті прийде зима. Синоптик прогнозує місцями похолодає до -12, крім того, пройдуть снігопади.