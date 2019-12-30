В последний день года ударят морозы со снегом и дождем: прогноз на Новый год

31 декабря в Киеве облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью 0 …- 2, днем ​​+2…+4.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью

0 …- 5, днем ​​+1...+6.

В Карпатах небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью -2 ...- 7, днем ​​-2 ...- 7.

В Моршине небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью 0 …- 2, днем ​​+3...+5.

В Трускавце небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью 0 ...- 2, днем ​​+3...+5.

В Сваляве небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью -2 ...- 4, днем ​​+2...+4.

На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0 …- 5, днем ​​+1...+6.

В центре Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем ​​+1...+6.

На востоке Украины облачно, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем ​​+1...+6.

На юге Украины облачно, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем ​​+1...+6.

В Крыму облачно, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем ​​+1...+6.

В Ялте без осадков, температура ночью -1...+1, днем ​​+4...+6.

Как сообщали Українські Новини, 30 декабря на дорогах Украины гололедица.

Также лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.