В последний день года ударят морозы со снегом и дождем: прогноз на Новый год

31 декабря в Киеве облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура ночью 0 …- 2, днем +2…+4. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура воздуха ночью 0 …- 5, днем +1...+6. В Карпатах небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью -2 ...- 7, днем -2 ...- 7. В Моршине небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью 0 …- 2, днем +3...+5. В Трускавце небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью 0 ...- 2, днем +3...+5. В Сваляве небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью -2 ...- 4, днем +2...+4. На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура воздуха ночью 0 …- 5, днем +1...+6. В центре Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем +1...+6. На востоке Украины облачно, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем +1...+6. На юге Украины облачно, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем +1...+6. В Крыму облачно, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем +1...+6. В Ялте без осадков, температура ночью -1...+1, днем +4...+6. Как сообщали Українські Новини, 30 декабря на дорогах Украины гололедица. Также лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.