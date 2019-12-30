подписаться на рассылку
23.9 25
26.5 27.9
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • В Украину идет ледяной антициклон: синоптик предупредила о резкой смене погоды перед Новым годом
30 декабря 2019, понедельник, 06:00 1987 Карта
Жизнь 2019-12-30T06:45:08+02:00
Українські Новини
В Украину идет ледяной антициклон: синоптик предупредила о резкой смене погоды перед Новым годом

В Украину идет ледяной антициклон: синоптик предупредила о резкой смене погоды перед Новым годом

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, Наталка Диденко, погода на Новый год, Зима-2020, погода в декабре, Прогноз, Погода
Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

В то время, как уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, накануне Нового года-2020 в Украину наконец придет зима. Местами похолодает до -12, кроме того, пройдут снегопады.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, по словам синоптика, воскресенье 30-е декабря будет в Украине наконец с ощутимым морозом. "Ближайшей ночью в западных областях Украины ожидается -5-12 градусов, в Карпатах молже быть ниже, в большинстве областей 1-6 градусов, на юге около нуля", - сообщила она. 

Днем ​​же температура воздуха составит 0-3 градуса мороза, в южной части 0-4 градуса тепла.

Также синоптик предупреждает, что на дорогах будет очень скользко из-за гололедицы.

В то же время, осадки маловероятны, поскольку антициклон Wiltrud вытеснит временно влагу с территории страны. Разве что вдоль северной границы будет облачно и небольшой снег - Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская область.

В Киеве 30-го декабря, по словам синоптика, ожидается морозная, преимущественно сухая погода с ночной температурой воздуха до -3-5 градусов, а днем ​​до -1-3 градусов. На дорогах также гололедица.

Но уже 31 декабря усилится ветер, а днем ​​потеплеет до +3 градусов. 

"В ночь на 1 января будет посыпать снегом, скорее даже мокрым снегом, потому что температура воздуха в Новогоднюю ночь будет колебаться около нуля", - прогнозирует Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.

Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве Наталка Диденко погода на Новый год Зима-2020 погода в декабре Прогноз Погода

Новости
50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО, - Зеленский 23:51
В ходе обмена освобожден 81 украинец, но вернулись 76, - Зеленский 23:19 Дополнено
Я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул одного разведчика, - Зеленский 23:00 Дополнено
Обмен пленными. Скриншот Ради Свободы
Освобожденные из плена украинцы вернулись домой 22:18
Макрон и Меркель надеются, что обмен пленными восстановит доверие между Украиной и РФ 22:17
больше новостей
Туристы застряли в Берлине. Фото: facebook.com/den.gorohovsky)
Украинские туристы застряли в аэропорту Берлина: известный лоукостер не пустил их на рейс 19:24
Ураганный ветер и метель: в ГосЧС предупредили об ухудшении погоды на выходных 10:26
Ураганный ветер, мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на воскресенье 21:00 Карта
Размер пенсии можно рассчитать самому: как работает пенсионный калькулятор 06:05 Инфографика
Улицы в Киеве начали обрабатывать жидкими хлоридами 09:55
больше новостей
Шулявский мост. Фото: facebook/Victor Petruk
Открытый Кличко Шулявский мост держится на деревянных опорах 17:50
Размер пенсии можно рассчитать самому: как работает пенсионный калькулятор 06:05 Инфографика
Прогресс есть, соглашения нет: Коболев рассказал о переговорах с "Газпромом" 08:19
На следующей встрече "нормандской четверки" Украина продолжит настаивать на обмене "всех-на-всех", - Пристайко 20:47
Ураганный ветер и метель: в ГосЧС предупредили об ухудшении погоды на выходных 10:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok