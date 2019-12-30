В Украину идет ледяной антициклон: синоптик предупредила о резкой смене погоды перед Новым годом

В то время, как уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, накануне Нового года-2020 в Украину наконец придет зима. Местами похолодает до -12, кроме того, пройдут снегопады.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, по словам синоптика, воскресенье 30-е декабря будет в Украине наконец с ощутимым морозом. "Ближайшей ночью в западных областях Украины ожидается -5-12 градусов, в Карпатах молже быть ниже, в большинстве областей 1-6 градусов, на юге около нуля", - сообщила она.

Днем ​​же температура воздуха составит 0-3 градуса мороза, в южной части 0-4 градуса тепла.

Также синоптик предупреждает, что на дорогах будет очень скользко из-за гололедицы.

В то же время, осадки маловероятны, поскольку антициклон Wiltrud вытеснит временно влагу с территории страны. Разве что вдоль северной границы будет облачно и небольшой снег - Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская область.

В Киеве 30-го декабря, по словам синоптика, ожидается морозная, преимущественно сухая погода с ночной температурой воздуха до -3-5 градусов, а днем ​​до -1-3 градусов. На дорогах также гололедица.

Но уже 31 декабря усилится ветер, а днем ​​потеплеет до +3 градусов.

"В ночь на 1 января будет посыпать снегом, скорее даже мокрым снегом, потому что температура воздуха в Новогоднюю ночь будет колебаться около нуля", - прогнозирует Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.

Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.