На Донбассе боевики применили гранатометы, ранен боец ВСУ

Вчера, 24 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, ранив одного украинского военного. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял позиции наших подразделений по запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр".

Ранее ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.