На Донбассе участились обстрелы: у ВСУ потери

За прошедшие сутки, 26 декабря, боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС. "26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 9 обстрелов наших позиций: рядом с Невельским стреляли из стрелкового оружия; два раза неподалеку Красногоровки враг ударил из станкового противотанкового гранатомета; у населенного пункта Васильевка велся огонь из стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; два обстрела из стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Старогнатовки; в районе населенного пункта Водяное велся огонь со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку от Лебединского боевики применили автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики устроили 8 обстрелов позиций украинских защитников: рядом с Южным стреляли из ручного противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Новгородское велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Крымского боевики применили крупнокалиберные пулеметы; вблизи Троицкого враг стрелял из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; у Старого Айдара велся огонь из стрелкового оружия; рядом с Майским ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Шумы зафиксирован обстрел из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку от Орехово стреляли из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. "Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС. Как сообщали Українськi Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ. 23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр". Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.