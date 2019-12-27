На Донбассе участились обстрелы: у ВСУ потери

За прошедшие сутки, 26 декабря, боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 9 обстрелов наших позиций:

рядом с Невельским стреляли из стрелкового оружия;

два раза неподалеку Красногоровки враг ударил из станкового противотанкового гранатомета;

у населенного пункта Васильевка велся огонь из стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

два обстрела из стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Старогнатовки;

в районе населенного пункта Водяное велся огонь со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку от Лебединского боевики применили автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики устроили 8 обстрелов позиций украинских защитников:

рядом с Южным стреляли из ручного противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Новгородское велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Крымского боевики применили крупнокалиберные пулеметы;

вблизи Троицкого враг стрелял из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

у Старого Айдара велся огонь из стрелкового оружия;

рядом с Майским ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Шумы зафиксирован обстрел из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку от Орехово стреляли из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ.

23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр".

Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.