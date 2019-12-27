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27 декабря 2019, пятница, 08:17 33
Силовые структуры 2019-12-27T08:17:58+02:00
Українські Новини
На Донбассе участились обстрелы: у ВСУ потери

На Донбассе участились обстрелы: у ВСУ потери

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС
Донбасс. Фото: Facebook/ООС
Донбасс. Фото: Facebook/ООС

За прошедшие сутки, 26 декабря, боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 9 обстрелов наших позиций:

  • рядом с Невельским стреляли из стрелкового оружия;
  • два раза неподалеку Красногоровки враг ударил из станкового противотанкового гранатомета;
  • у населенного пункта Васильевка велся огонь из стрелкового оружия;
  • рядом с Авдеевкой боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • два обстрела из стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Старогнатовки;
  • в районе населенного пункта Водяное велся огонь со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Лебединского боевики применили автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики устроили 8 обстрелов позиций украинских защитников:

  • рядом с Южным стреляли из ручного противотанкового гранатомета;
  • в районе населенного пункта Новгородское велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • неподалеку Крымского боевики применили крупнокалиберные пулеметы;
  • вблизи Троицкого враг стрелял из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • у Старого Айдара велся огонь из стрелкового оружия;
  • рядом с Майским ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Шумы зафиксирован обстрел из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Орехово стреляли из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ. 

23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр".

Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

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