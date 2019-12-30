Дыра в бюджете, укрепления гривны и земля: экономические итоги 2019 и прогноз на 2020 год

Уходящий 2019 год, согласно предвыборным обещаниям Президента Владимира Зеленского, должен был стать началом "конца эпохи бедности", а новая власть обеспечить стабильность И в связи с этим не мешало бы вспомнить основные экономические достижения и провалы, вроде скачков доллара, в этом году, сообщает "Страна".

Курс доллара и пирамида ОВГЗ

2019 год запомнился рекордным укреплением гривны - больше чем на 15%. Но согласно аналитикам, растущий курс нацвалюты практически не зависит от состояния отечественной экономики, и даже диссонирует с ним. Хотя промышленность уже несколько месяцев минусе, гривна все равно продолжает расти.

Крепкая гривна не улучшила жизни украинцев - на ценах в магазинах проседание доллара практически никаких не отразилось. Зато пробита огромная брешь в бюджете - по итогам года она составит порядка 80 млрд гривен, причем, половину "обеспечит" недобор таможни по сборам и налогам, привязанным к доллару и евро.

"В октябре была кратковременная пауза в поступлении валюты под ОВГЗ, и курс сразу вырос на гривну - с 24 до 25 гривен за доллар. Если ж держатели бумаг начнут выходить прибыль, кус уже очень быстро откатится к 30 гривнам за доллар и ниже", - прогнозирует эксперт.

Рынок земли

Одной из самых скандальных реформ, заявленных Президентом Зеленским, была земельная. Украина живет в состоянии моратория по земле уже десять лет, а несколько прежних попыток открыть этот рынок ни к чему не привели.

Но и в этот раз турборежим новой Рады разбился об землю. Голосование за земельный законопроект во втором чтении превратился в скандал в сессионном зале и стычки на улице. Вопрос перенесли уже на следующий год, но какие у него перспективы - пока неясно.

Изначально рынок земли хотели открыть под иностранцев, но после массовых акций протеста по всей стране норму об иностранцах из проекта убрали, зато в нем появились иностранные агрохолдинги, которые работают в Украине не менее пяти лет.

Главный вопрос - что будет с землей дальше. Ведь 1 января 2020 года сроки действующего моратория истекают. Большинство экспертов уверяет, что запрет на продажу угодий продлится автоматически. Якобы, так прописано в Земельном кодексе - рынок открывается только после вступления в силу закона об обороте земель сельхозназначения.

Налоговые новации

Еще при прежней власти было принято решение о разделении ГФС на Налоговую и Таможенную службу и проведены конкурсы на новых руководителей. Реформа декларировалась для упрощения июни налогоплательщиков и борьбы с налоговыми схемами, а на таможне - для борьбы с контрабандой.

Власти готовят налоговые сюрпризы для крупного бизнеса. В законопроекте №1210 прописано увеличение в несколько раз ренты на руду. Предусматривается повышение акцизов на сигареты и алкоголь, не исключены новации по автомобильному топливу.

Приватбанк

Сразу после смены власти Коломойский заявил, что он сможет его вернуть. Масла в огонь подлил премьер-министр Гончарук, сказав в комментарии газете Financial Times, что по Приватбанку "возможен компромисс". И это не на шутку взволновало не только клиентов банка, но и международных кредиторов, в частности, МВФ.

Впрочем, пока интрига с Приватбанком так и не разрешилась. Дело застряло в судах. Окружной суд уже принял решение в пользу бывших собственников, признав, что решение о национализации было незаконным. Но НБУ подал апелляцию. Точку в этом споре должен был поставить 19 декабря Шестой апелляционный суд. Впрочем, итогового решения так и не последовало - рассмотрение дела перенесли на начало 2020 года.

Если Коломойскому все-таки удастся вернуть банк, то это будет воспринято в мире как свидетельство зависимости президента и всей системы власти от олигарха.

Запрет игорного бизнеса

Идея легализировать игорный бизнес, которая, как считают власти, позволит неплохо заработать бюджету (на следующий год уже заложено 3 млрд гривен ожидаемых поступлений) и привлечет дополнительные инвестиции, пока тоже зависла.

Первое чтение законопроект на тему легализации уже прошло. Но вот на втором - дал сбой. Голосование по нему попросту провалили. Как считается, причин несколько - от подкупа депутатов владельцами нелегальных игорных салонов, до происков "будущих инвесторов" - им предложенные в проекте условия и ценники на вход в этот рынок попросту не интересны.

Но у президента решили ударить по нелегалам, обвинив их в провале голосования. Сразу же после этого, Кабмин распорядился закрыть все игорные заведения

Глава МВД Аваков, которого, кстати, самого подозревают в крышевании игорщиков, провел блиц-кампанию. К делу подключилась также СБУ. Как отчитался премьер-министр Гончарук, закрыли уже больше 5 тысяч точек и будут закрывать еще - до победного конца.

Цены в ручном режиме

Судьбу игорщиков могут повторить заправщики. Кабмин уже анонсировал кампанию против нелегальных заправок - разобраться с ними планируют уже в первых числах января.

В Украине так называемых "бочек" или как их еще называют "подзаборников" (нелегальных заправок) - порядка тысячи.

Их адреса и владельцы давно известны, есть даже специальная карта таких АЗС. Что мешало властям давно их закрыть, - неясно", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Анонсированная война против "подзаборников" - своего рода бонус от Зеленского легальным сетям. Те в ответ должны "более активно снижать цены" на автомобильное топливо. Об этом договорились на недавней встрече с представителями АЗС у Зе.

Президент решил, что бензин, дизель и автогаз дешевеют меньше, чем позволяет укрепившаяся гривна. И что топливо должно стоить не дороже 25,6 гривен за литр.

Цены на заправках в тому моменту упали, но незначительно - на 50-90 копеек за литр. А основные скидки АЗС перенесли в программы лояльности - постоянным клиентам топливо отпускали на 2-5 гривен дешевле, чем всем остальным.

Ценники на электроэнергию, отопление и горячую воду

Недавно Президент подписал закон, которым вносятся изменения в рынок электроэнергии. По нему Кабмин сможет открывать импорт электроэнергии из России когда захочет - чтобы снизить цены.

По тарифам на отопление и горячую воду Кабмин распорядился о пересчете - поставщики должны снизить цены в соответствие с новыми ценами на газ, которые заметно меньше, чем заложено в ценник. Гончарук отметил, что платежки могут снизиться на 30%.

Укрбуд и "пузырь" на рынке недвижимости

Этот год запомниться еще и тем, что на рынке недвижимости едва не лопнул "пузырь".

Обвал рынка едва не спровоцировала компания Укрбуд бывшего нардепа Максима Микитася. Еще летом стройки Укрбуда остановились, что спровоцировало панику среди тех, кто уже купил там квартиры. Появилась реальная угроза, что Укрбуд попросту рухнет, 25 его домов так и останутся недостроенными, а почти 14 тысяч людей потеряют свои деньги.

В итоге, проблемное наследство Укрбуда передали "Киевгорстрою" и тот обещает, что все достроит, но непонятно когда. Эксперты подозревают, что коммунального застройщика попросту назначили "зачищать" за Укрбудом, а заодно осваивать бюджетные вливания, без которых, судя по всему, не обойтись.

Но Укрбуд свое дело уже сделал - покупатели стали панически бояться новостроек и потянулись на вторичку, спровоцировав там рост цен.

Армия заробитчан, зарплаты и новый Трудовой кодекс

Снижение объема денежных переводов от заробитчан говорит не о приостановке миграции, а скорее, о том, что люди перевозят за границу и свои семьи, так что высылать в Украину деньги им просто некому.

К рабочим, инженерам и медикам, пытающихся найти выгодную работу в Европе, добавился и бизнес.

"Наши предприниматели активно пытаются открыть дело в той же Польше или Прибалтике, где бизнес-климат намного "приятнее", чем в Украине", - отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В следующем году ситуация для нашего рынка труда может еще больше ухудшиться - с 2020 года упрощают условия для иностранных рабочих, в том числе, украинцев, Германия и Чехия. Поэтому, наверняка - будет очередная волна миграции.

В праламенте уже придумали программу для гастрабайтеров - "Возвращайся и оставайся". Людям предлагают льготные кредиты под открытие своего бизнеса. Но станет и это аргументом для заробитчан - большой вопрос.

Зарплата

О ее росте постоянно отчитываются чиновники. В этом году, по данным Госстата, средняя зарплата по стране выросла до 10,7 тысяч гривен, что на 16,4% больше, чем в 2018 году.

По данным аналитика кадровой компании Head Hunter Юлии Дрожжиной, во многих компаниях зарплаты выросли на 15%. Но пересмотр окладов притормозила, к примеру, в 2018 году была прибавка на 25-30%. А в следующем году зарплаты вырастут еще меньше - в лучшем случае на 10%.

И это явно не те деньги, которых хотят получать украинцы. Согласно опросу Head Hunter, почти 40% соискателей мечтают о работе на 12-24 тысячи гривен в месяц, 14% - до 36 тысяч, 4% - до 50 тысяч, 3% - до 60 тысяч и еще 3% - больше 60 тысяч.

Дыра в бюджете вместо 40% к ВВП

Строя планы на будущее, новый Кабмин Гончарука обещал Украине рекордный рост экономики - на 40% за пять лет. Но этот год, судя по всему, - уже не в счет. Потому что вместо роста доходов, бюджет получил огромную дыру. По данным Госказначейства, в ноябре план по доходам недовыполнили на 8,6%, а это 8,4 млрд гривен. С начала года бюджет недополучил 56 млрд. "Если же вычесть майский "подарок" от Нацбанка (перечислил в бюджет на 17 млрд больше, чем закладывалось в бюджет – по результатам деятельности за 2012-2017), то недовыполнение по доходам составит 71 млрд гривен", - говорит Виктор Скаршевский.

Ожидается, что по итогам года бюджет недополучит 80 млрд. Главный аргумент, которым прикрываются власти - укрепление гривны, которое автоматически уменьшило все привязаны к доллару и евро платежи, прежде всего, по таможне. За 11 месяцев этого года таможня дала минус 11% или 35,7 млрд гривен от плана. Но есть и другое объяснение - изначально заложенные в бюджет нереальные доходы, к примеру, от приватизации, а также неправильное планирование расходов.

Бюджет на 2020 год

"Есть все основания ожидать, что бюджет 2020 года повторит судьбу бюджета-2019, так как в нем предусмотрено увеличение доходов на 150 млрд грн (+16%), по сравнению с 2019 годом. При прогнозируемом росте экономики в 2020 году в 3,7% и инфляции 5,5% - это недостижимый показатель", - говорит Скаршевский.

А это значит, что надежды на 40% роста ВВП пока отодвигаются на неопределенный срок.

Ранее Українські Новини писали о том, что будет с гривной после Нового года. Тем временем, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год.