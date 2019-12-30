В начале января "Укрэнерго" ограничит до нуля импорт электроэнергии из России и Беларуси

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ограничит до нуля импорт электрической энергии из России и Беларуси с 1 по 7 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Также в "Укрэнерго" сообщают, что на 1 и 2 января 2020 года будут ограничены мощности атомных электростанций (АЭС) до 9,5 - 10 ГВт, в связи со снижением уровня потребления электроэнергии.

После этого предусматривается возврат АЭС к ранее запланированному графику работы.

Как сообщали Українські Новини, в "Укрэнерго" заявляли, что импорт электроэнергии впервые превысил экспорт.

Ранее импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил "Энергоатом" с рынка "на сутки вперед".

Также Рада запретила импорт электроэнергии из России.

Ранее Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двухсторонним договорам.