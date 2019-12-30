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30 декабря 2019, понедельник, 12:58 698
Внешняя политика 2019-12-30T14:15:02+02:00
Українські Новини
Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными

Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными

Анна Рудык
обмен пленными, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон
Меркель и Макрон. Фото: сайт Кремля
Меркель и Макрон. Фото: сайт Кремля

Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся вчера, 29 декабря, канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон оценивают позитивно. Об этом заявил представитель немецкого правительства Мартин Фиц, сообщает Интерфакс.

Так, он заявил, что Меркель и Макрон приветствуют освобождение заключенных.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона приветствуют освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины", - заявил Фиц.

Также в заявлении говорится, что обмен накануне праздников стал "долгожданным положительным шагом".

Как сообщали Українські Новини, после обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине.

Также Зеленский заявил, что 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО.

А ЕС и США приветствуют обмен пленными, но Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.

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