Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными

Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся вчера, 29 декабря, канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон оценивают позитивно. Об этом заявил представитель немецкого правительства Мартин Фиц, сообщает Интерфакс.

Так, он заявил, что Меркель и Макрон приветствуют освобождение заключенных.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона приветствуют освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины", - заявил Фиц.

Также в заявлении говорится, что обмен накануне праздников стал "долгожданным положительным шагом".

Как сообщали Українські Новини, после обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине.

Также Зеленский заявил, что 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО.

А ЕС и США приветствуют обмен пленными, но Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.