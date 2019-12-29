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  • 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО, - Зеленский
29 декабря 2019, воскресенье, 23:51 470
Политика 2019-12-29T23:51:43+02:00
Українські Новини
50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО, - Зеленский

50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО, - Зеленский

Надежда Комендантова
Валерия Лутковская, обмен пленными, ОРДЛО

Около 50 человек отказались в ходе обмена, запланированного на 29 декабря, возвращаться на неподконтрольную часть Донбасса.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время брифинга в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), передают Українськi Новини.

"Около 50 людей останутся за решеткой," - сказал он.

По словам Зеленского, часть людей, которая была в согласованном на обмен списке, решила остаться в Украине, так как срок их заключения завершен или скоро завершится, а часть решила продолжить заключение в Украине.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Валерия Лутковская сказала, что 17 человек отказались переезжать на неподконтрольную Украине территорию Донбасса, еще около 30 человек вообще отказались принимать участие в обмене и решили продолжить отбывать наказание в Украине.

По словам Лутковской, в ходе обмена 29 декабря украинская сторона передала на оккупированную часть Донбасса 124 человека.

Зеленский отказался назвать журналистам, сколько человек может быть обменено в ходе следующего этапа.

Как сообщали Українськi Новини, борт с освобожденными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".

Ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, В результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц. В результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан. 

Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года. 

В ЕС и США приветствуют обмен пленными, но Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.

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