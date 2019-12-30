После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине

Россия настаивает на прекращении уголовного преследования лиц, которых освободила Украина в рамках масштабного обмена, который состоялся 29 декабря, а также закрепила в конституции особый статус Донбасса. Об этом заявил представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов, передает ТАСС.

Так, Грызлов заявил, что обмен пленными является "шагом к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мероприятий, зафиксированных в Минских договоренностях".

"Обмен пленными является шагом к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мероприятий, зафиксированных в Минских договоренностях. В рамках этого соглашения стороны обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование лиц, которые будут освобождены. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", – заявил Грызлов.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО.

Ранее борт с освобожденными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".

Тем временем ЕС и США приветствуют обмен пленными, но Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.