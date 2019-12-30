підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
30 грудня 2019, понеділок, 12:58 7
Зовнішня політика 2019-12-30T14:45:02+02:00
Українські Новини
Макрон і Меркель відреагували на обмін полоненими

Макрон і Меркель відреагували на обмін полоненими

Анна Рудык
Еммануель Макрон, Ангела Меркель, Обмін полоненими
Меркель і Макрон. Фото: сайт Кремля
Меркель і Макрон. Фото: сайт Кремля

Обмін полоненими між Україною і Росією, який відбувся вчора, 29 грудня, канцлер Німеччини і президент Франції Еммануель Макрон оцінюють позитивно. Про це заявив представник німецького уряду Мартін Фіц, повідомляє Інтерфакс.

Так, він заявив, що Меркель і Макрон вітають звільнення ув'язнених.

"Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вітають звільнення ув'язнених та їх обмін на сході України", - заявив Фіц.

Також у заяві зазначається, що обмін напередодні свят став "довгоочікуваним позитивним кроком".

Як повідомляли Українські Новини, після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України.

Також Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися під час обміну повертатися в ОРДЛО.

А ЄС і США вітають обмін полоненими, але Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.

Більше новин про: Еммануель Макрон Ангела Меркель Обмін полоненими

Новини
Україна знизила запаси газу в підземних сховищах на 12,3% з листопада 13:55
Офіс Президента опублікував повний список звільнених українців 13:40
На початку січня "Укренерго" обмежить до нуля імпорт електроенергії з Росії та Білорусі 13:23
Макрон і Меркель відреагували на обмін полоненими 12:58
Серед звільнених з полону українців 4 військових спецназу 12:33
більше новин
Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк відремонтують повністю у 2020 році, - радник прем'єр-міністра Голик 11:33
Призначення молодих прем'єр-міністрів стає світовим трендом, - експерт 14:06
Рішення уряду про зниження тарифів позитивно вплине на рейтинг Зеленського, – соціолог Боровський 14:16
Нардеп Херсонщини закликав всі міста України приєднуватися до зниження тарифів 17:09
Оперативна реакція глави Мін'юсту Малюськи завадила рейдерам "віджати" "Київметробуд" 17:18
більше новин
"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ 16:05
Рятувальники попередили про ожеледицю по всій Україні 10:21
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
Серед звільнених з полону українців 4 військових спецназу 12:33
Прогрес є, угоди немає: Коболєв розповів про переговори з "Газпромом" 08:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok