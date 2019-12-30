Макрон і Меркель відреагували на обмін полоненими

Обмін полоненими між Україною і Росією, який відбувся вчора, 29 грудня, канцлер Німеччини і президент Франції Еммануель Макрон оцінюють позитивно. Про це заявив представник німецького уряду Мартін Фіц, повідомляє Інтерфакс.

Так, він заявив, що Меркель і Макрон вітають звільнення ув'язнених.

"Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вітають звільнення ув'язнених та їх обмін на сході України", - заявив Фіц.

Також у заяві зазначається, що обмін напередодні свят став "довгоочікуваним позитивним кроком".

Як повідомляли Українські Новини, після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України.

Також Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися під час обміну повертатися в ОРДЛО.

А ЄС і США вітають обмін полоненими, але Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.