Борт с освобожденными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"

Самолет с 76 освобожденными 29 декабря из плена украинцами приземлился в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область). Офис Президента ведет трансляцию с места приземления самолета, передают Українськi Новини.

Родственники тех, кого возвращают на подконтрольную Киеву территорию Украины, встречают освобожденных в аэропорту "Борисполь". Также тут находится пресса и Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, В результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц. В результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

В ЕС и США приветствуют обмен пленными, но Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.