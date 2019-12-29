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29 декабря 2019, воскресенье, 21:44 186
Политика 2019-12-29T22:15:01+02:00
Українські Новини
Борт с освобожденными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"

Борт с освобожденными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"

Надежда Комендантова
обмен пленными, Владимир Зеленский, Аэропорт Борисполь

Самолет с 76 освобожденными 29 декабря из плена украинцами приземлился в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область). Офис Президента ведет трансляцию с места приземления самолета, передают Українськi Новини.

Родственники тех, кого возвращают на подконтрольную Киеву территорию Украины, встречают освобожденных в аэропорту "Борисполь". Также тут находится пресса и Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, В результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц. В результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан. 

Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года. 

В ЕС и США приветствуют обмен пленными, но Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.

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