Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України

Росія наполягає на припиненні кримінального переслідування осіб, яких звільнила Україна в рамках масштабного обміну, який відбувся 29 грудня, а також закріпила в конституції особливий статус Донбасу. Про це заявив представник Росії на переговорах у Мінську Борис Гризлов, передає ТАСС.

Так, Гризлов заявив, що обмін полоненими є "кроком до подальшої реалізації всього комплексу гуманітарних і політичних заходів, зафіксованих у Мінських домовленостях".

"Обмін полоненими є кроком до подальшої реалізації всього комплексу гуманітарних і політичних заходів, зафіксованих у Мінських домовленостях. У рамках цієї угоди сторони зобов'язалися завершити процедури помилування і не поновлювати переслідування осіб, які будуть звільнені. Київ гарантував "процесуальне очищення" для тих з них, кому ще не винесено вирок суду", – заявив Гризлов.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися в під час обміну повертатися в ОРДЛО.

Раніше борт із звільненими українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Тим часом ЄС і США вітають обмін полоненими, але Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.