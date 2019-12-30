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30 грудня 2019, понеділок, 10:45 81
Зовнішня політика 2019-12-30T10:51:39+02:00
Українські Новини
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України

Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України

Анна Рудык
Обмін полоненими, війна на Донбасі

Росія наполягає на припиненні кримінального переслідування осіб, яких звільнила Україна в рамках масштабного обміну, який відбувся 29 грудня, а також закріпила в конституції особливий статус Донбасу. Про це заявив представник Росії на переговорах у Мінську Борис Гризлов, передає ТАСС.

Так, Гризлов заявив, що обмін полоненими є "кроком до подальшої реалізації всього комплексу гуманітарних і політичних заходів, зафіксованих у Мінських домовленостях".

"Обмін полоненими є кроком до подальшої реалізації всього комплексу гуманітарних і політичних заходів, зафіксованих у Мінських домовленостях. У рамках цієї угоди сторони зобов'язалися завершити процедури помилування і не поновлювати переслідування осіб, які будуть звільнені. Київ гарантував "процесуальне очищення" для тих з них, кому ще не винесено вирок суду", – заявив Гризлов.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися в під час обміну повертатися в ОРДЛО.

Раніше борт із звільненими українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Тим часом ЄС і США вітають обмін полоненими, але Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.

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