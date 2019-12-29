50 осіб відмовилися в ході обміну повертатися в ОРДЛО, - Зеленський

Близько 50 осіб відмовилися в ході обміну, запланованого на 29 грудня, повертатися на непідконтрольну частину Донбасу.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область), передають Українські Новини.

"Близько 50 людей залишаться за ґратами," - сказав він.

За словами Зеленського, частина людей, яка була в погодженому на обмін списку, вирішила залишитися в Україні, так як термін ув'язнення завершився, або скоро завершиться, а частина вирішила продовжити укладання в Україні.

Представник України в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) Валерія Лутковська сказала, що 17 осіб відмовилися переїжджати на непідконтрольну Україні територію Донбасу, ще близько 30 людей взагалі відмовилися брати участь в обміні і вирішили продовжити відбувати покарання в Україні.

За словами Лутковської, у ході обміну 29 грудня українська сторона передала на окуповану частину Донбасу 124 людини.

Зеленський відмовився назвати журналістам, скільки людей може бути обміняно в ході наступного етапу.

Як повідомляли Українські Новини, борт із звільненими українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, В результаті обміну утримуваними особами Україна повернула 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб В результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

Раніше Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

В ЄС і США вітають обмін полоненими, але Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.