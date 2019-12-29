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29 грудня 2019, неділя, 20:46 5
Зовнішня політика 2019-12-29T21:03:28+02:00
Українські Новини
На наступній зустрічі "нормандської четвірки" Україна продовжить наполягати на обміні "всіх на всіх", - Приста

На наступній зустрічі "нормандської четвірки" Україна продовжить наполягати на обміні "всіх на всіх", - Пристайко

Ярина Вацяк
МЗС України, Вадим Пристайко , нормандський формат, Обмін полоненими

На наступних переговорах у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), Україна продовжить домагатися обміну у форматі "всіх на всіх".

Про це написав міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко в мікроблозі Twitter.

"Тяжко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули "всіх-на-всіх" - це пріоритет", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

Внаслідок обміну утримуваними особами Україна повернула 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб. опубліковано повний список.

Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.

Тим часом Росія сподівається, що після обміну полоненими, який відбувся на Донбасі у неділю, наступним кроком буде закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

У свою чергу директор з комунікацій Ради Європи Даніель Гольтген вважає обмін полоненими з Росією кроком до мирної угоди.

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