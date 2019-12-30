подписаться на рассылку
23.9 25
26.5 27.9
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • В Новый год с новым имиджем: кому смена прически принесет успех в 2020 году
30 декабря 2019, понедельник, 07:30 31
Lifestyle 2019-12-30T08:30:01+02:00
Українські Новини
В Новый год с новым имиджем: кому смена прически принесет успех в 2020 году

В Новый год с новым имиджем: кому смена прически принесет успех в 2020 году

Елизавета Кесельман
Цвет волос, Новый год, Смена имиджа, Астрологи, Гороскопы на новый год
Волосы. девушка.Фото: pixabay
Волосы. девушка.Фото: pixabay

Новогодний период - это не только подготовка к праздникам, выбор подарков, украшение елки и готовка блюд. Для каждого человека это подведение итогов и построение новых целей на следующий год. Раньше Українські Новини рассказывали о том, как правильно поставить цели на 2020 год. А вот о том, как и на какие знаки зодиака влияет цвет волос и смена имиджа, рассказала астролог Ольга Иванова.

Если вы женщина Телец, Скорпион, Дева, Рыбы или Козерог (особенно 2-3декады), и ваша цель в 2020 связана с материальными свершениями (открытие бизнеса, рост дохода, крупные покупки), то успех весьма вероятен...Но чтобы его усилить, рекомендуется обратить внимание на нюансы. Например, цвет волос. Дело тут не в магии как таковой, а в том, что волосы несут определенную информацию. Остричь волосы - убрать ее, начать новую жизнь. Внутренняя готовность материализуется внешними проявлениями.

Если ваши волосы окрашены кардинальными тонами, - яркий блонд, вороное крыло - рекомендую уйти от крайностей в теплую шоколадно-сандаловую гамму.

Ракам рекомендация иная -волосы нужно просто осветлить, сделать чуть светлее тон, если пропагандируете черный и темно-каштановый.

Ранее Українські Новини рассказали о 10 вещах, которым необходиться научиться в Новом году, а также о том, что посмотреть для создания новогоднего настроения

Больше новостей о: Цвет волос Новый год Смена имиджа Астрологи Гороскопы на новый год

Новости
50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО, - Зеленский 23:51
В ходе обмена освобожден 81 украинец, но вернулись 76, - Зеленский 23:19 Дополнено
Я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул одного разведчика, - Зеленский 23:00 Дополнено
Обмен пленными. Скриншот Ради Свободы
Освобожденные из плена украинцы вернулись домой 22:18
Макрон и Меркель надеются, что обмен пленными восстановит доверие между Украиной и РФ 22:17
больше новостей
Туристы застряли в Берлине. Фото: facebook.com/den.gorohovsky)
Украинские туристы застряли в аэропорту Берлина: известный лоукостер не пустил их на рейс 19:24
Ураганный ветер и метель: в ГосЧС предупредили об ухудшении погоды на выходных 10:26
Ураганный ветер, мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на воскресенье 21:00 Карта
Улицы в Киеве начали обрабатывать жидкими хлоридами 09:55
Кабмин одобрил мировое соглашение между Украиной и "Газпромом": детали 18:54 Дополнено
больше новостей
Шулявский мост. Фото: facebook/Victor Petruk
Открытый Кличко Шулявский мост держится на деревянных опорах 17:50
Прогресс есть, соглашения нет: Коболев рассказал о переговорах с "Газпромом" 08:19
На следующей встрече "нормандской четверки" Украина продолжит настаивать на обмене "всех-на-всех", - Пристайко 20:47
Ураганный ветер и метель: в ГосЧС предупредили об ухудшении погоды на выходных 10:26
Апелляционный суд освободил подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана 5 экс-беркутовцев под личное обязательство 22:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok