В Новый год с новым имиджем: кому смена прически принесет успех в 2020 году

Если вы женщина Телец, Скорпион, Дева, Рыбы или Козерог (особенно 2-3декады), и ваша цель в 2020 связана с материальными свершениями (открытие бизнеса, рост дохода, крупные покупки), то успех весьма вероятен...Но чтобы его усилить, рекомендуется обратить внимание на нюансы. Например, цвет волос. Дело тут не в магии как таковой, а в том, что волосы несут определенную информацию. Остричь волосы - убрать ее, начать новую жизнь. Внутренняя готовность материализуется внешними проявлениями.

Если ваши волосы окрашены кардинальными тонами, - яркий блонд, вороное крыло - рекомендую уйти от крайностей в теплую шоколадно-сандаловую гамму.

Ракам рекомендация иная -волосы нужно просто осветлить, сделать чуть светлее тон, если пропагандируете черный и темно-каштановый.

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