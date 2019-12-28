Как стать лучше и счастливей в Новом году: 10 вещей, которым стоит научиться

В перервые между торжественными открываниями шампанского на корпоративах, поздравлениями близких и обменом подарками нужно обязательно найти время для того, чтобы составить планы на 2020 Новый год. Новый год - своего рода понедельник, в первую неделю которого хочется бегать по утрам, учить языки и прочитать несколько томов за раз.

Согласно современным трендам и быстрому ритму общества, Українські Новини составили список из 13 вещей, которых следует научиться в следующем году, чтобы усовершенствоваться.

1. Начните вести дневник и планировать на перед

Звучит банально, зато на практике здорово спасает в организации собственного времени. Хотите успевать везде? Тогда без навыков тайм-менеджмента не обойтись никак.

Для начала купите красивый ежедневник, или скачайте удобное приложение. А дальше просто ведите его и придерживайтесь плана.

2. Запишитесь на бесплатные курсы

Выберите любые онлайн-курсы на интересную для вас тематику. Пускай это будет дизайн, математика или иностранные языки. Выберите направление, о котором вы ничего не знаете, и откройте для себя что-то новое.

3. Слушайте подкасты

Если задуматься, то значительную часть дня большинство тратит на дорогу в метро или другом общественном транспорте. Так почему бы не провести время с пользой и не послушать что-то занимательное, пока недовольная бабушка будет дышать вам в затылок в ожидании, когда вы освободите место.

4. Йога, медитация и упражнения для дыхания

Причин, чтобы начать заниматься одной из перечисленных практик, много. Дыхательные упражнения помогают успокоиться, расслабиться и сконцентрироваться. Медитации снижают уровень тревожности и развивают осознанность. Качайте приложения, записывайтесь на занятия и будьте здоровы.

5. Чаще ходить в кинотеатр на украинском фильмы и читать украинские книги

Пора дать украинскому кинематографу шанс. Исторические драмы, военные боевики, абсурдные комедии и даже мюзиклы - все это мы уже научились снимать. Кроме разве что фильмов ужасов - над этим еще работать и работать.

6. Меньше проводить времени в соцсетях

Тут даже говорить ничего не нужно. Больше времени с близкими - меньше в телефоне. Вот и весь залог успеха.

7. Помогать природе

Изменения погоды, загрязнение мирового океана и прочине неприятные вещи звучат страшновато. Но, мир начинается с нас, так что почему бы в новом году не внести свою лепту и не начать, например, сортировать мусор или хотя бы выключать воду во время того, как чистишь зубы.

8. Уделять время себе любимому

Здоровый эгоизм - залог счастливой жизни. Немного статистики: к 2020 году хронические заболевания станут причиной почти 75% всех смертей в мире. В том числе и из-за нежелания людей обращаться к врачам. Самолечение может быть вредным, поэтому в следующем году начните уделять здоровью больше внимания. Не забывайте проходить медицинские обследования, помните о календаре прививок и заведите семейного врача.

9. Начать планировать бюджет

Не хватает на отдых, машину или квартиру? Начните с ведения личного бюджета: доход, расходы, список ненужных покупок. Определите сумму, которую реально откладывать раз в месяц, а потом подумайте, что с ней делать: потратить на поездку на Мальдивы или к бабушке в Бердичев.

Как вариант, можно завести депозит в банке, уложиться в человеческий капитал - расходы на образование и освоения навыков, которые позже могут принести человеку прибыль - или освоить инвестирования.

10. Отказаться от вредных привычек

Самое время завести себе пару-тройку полезных привычек. Человеческому мозгу легче идти давно знакомым путем. Чем дольше вы придерживаетесь вредной привычки, то "шире" становится магистраль для передвижения нейронов. Поэтому не всегда легко отказаться от любимого кофе или сигареты в компании коллег. Но может в новом году их можно будет заменить чем-то более полезным? Стоит задуматься.

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