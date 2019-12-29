День обміну полоненими: активісти блокують Лук'янівське СІЗО

Після зміни запобіжного заходу підозрюваним у розстрілі активістів Євромайдана колишнім співробітникам спецпідрозділу "Беркут" Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку, Олегу Янішевському, Олександру Маринченку та Сергію Тамтурі, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській у Києві, апеляційним судом на особисте обязательсво, у неділю вранці під Лук'янівським СІЗО досі чергують противники обміну екс-беркутівців, яких звільнив під особисте зобов'язання Київський апеляційний суд.

Про це повідомив Богдан Кутєпов у Facebook.

Він повідомляє, що станом на 5:45 активістів стало менше, вони розділилися на невеликі групи і чергують біля всіх можливих виїздів з СІЗО: "Людей негусто, але всі можливі виїзди заблоковані автомобілями громадян".

Активісти під Лук'янівським СІЗО. Фото: Богдан Кутєпов\Facebook

Раніше активісти заблокували сміттєвими баками основний під'їзд до СІЗО.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва в суботу ввечері змінив запобіжний захід п'яти обвинуваченим у розстрілах на Майдані екс-беркутівцям на особисте зобов'язання. Олег Янішевський, Сергій Зінченко і Павло Аброськін до цього перебували під вартою, а Сергій Тамтура і Олександр Маринченко - під нічним і цілодобовим домашнім арештом. Після цього група активістів заблокували виїзди з Лук'янівського СІЗО, щоб не дозволити вивезти трьох екс-беркутівців для участі в обміні.

Раніше прокурор Сергій Куций підтвердив, що екс-беркутівці включені в список на обмін полоненими з Росією.

19 грудня суд відправив під нічний домашній арешт Маринченка.