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11 сентября 2019, среда, 16:25 151
СМИ 2019-09-11T17:15:02+03:00
Українські Новини
Скандалист Кутепов повторно призвал избивать журналистов, хотя его редакция осудила эти слова

Скандалист Кутепов повторно призвал избивать журналистов, хотя его редакция осудила эти слова

Богдан Кутепов. Фото: galinfo.com.ua
Богдан Кутепов. Фото: galinfo.com.ua

Сотрудник интернет-телеканала "Громадське ТБ" Богдан Кутепов, ранее призвавший избивать журналистов интернет-издания "Страна.ua" и ряда других средств массовой информации, заявил, что не отказывается от своих слов.

Об этом свидетельствует сообщение в комментариях к его сообщению в социальной сети Facebook.

"Единственное, за что мне неловко - это то, что я повелся на эмоции... и перешел на личности. Это по Юлии Корзун... Но еще раз: я не делаю попыток "выкрутиться". Ни от каких слов в посте я не отказывался и не откажусь: вас желательно п**дить, и делать это надо не всем, кому вы вредите, а только журналистам", - написал Кутепов.

Фото: facebook/Bohdan KutiepovФото: facebook/Bohdan Kutiepov

Напомним, 10 сентября Кутепов на своей странице в Facebook заявил, что журналисты сами должны "вычищать" из своей среды неправильных (с точки зрения Кутепова) журналистов, чтобы не было "визга" о гонениях на свободу слова.

"Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз**ть сами журналисты. А журналисток - журналистки. Тех, которые ставят тупые вопросы, просто сажать на место и выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из кремлевских помоек типа "Страны.юа" - беспощадно пиз**ть. С - Саморегуляция", - написал Кутепов.

Кроме того, в комментариях Кутепов оскорбил журналистку "Страны" Юлию Корзун, которая задала вопрос на пресс-конференции Сенцова и Кольченко. 

После этого "Громадське ТБ" осудило высказывания Кутепова и пообещало провести редакционный совет и общее собрание по данному вопросу.

Больше новостей о: нападения на журналистов Страна.ua Богдан Кутепов Громадське ТБ

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